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Макс Ферстаппен: «Машина «поедала шины заживо» – я не знаю, почему это случилось»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, рассказав о том, что главным сдерживающим фактором стали проблемы с износом шин.

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