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Южная Корея запустит бесплатный государственный ИИ для всех граждан

Южная Корея запустит бесплатный государственный ИИ для всех граждан

Власти Южной Кореи https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20260828/. три консорциума во главе с SK Telecom, KT и Kakao.

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