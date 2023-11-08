МВД накрыло легализаторов мигрантов в России, мораторий на проверки снят

Появились хорошие новости по теме миграционной политики в нашей стране. В последние время к процессу наведения порядка в этой сфере подключились уже все ведомства, а теперь снята ещё одна преграда, благодаря чему уже успели перекрыть один из каналов легализации мигрантов, а дальше больше.