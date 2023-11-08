Появились хорошие новости по теме миграционной политики в нашей стране. В последние время к процессу наведения порядка в этой сфере подключились уже все ведомства, а теперь снята ещё одна преграда, благодаря чему уже успели перекрыть один из каналов легализации мигрантов, а дальше больше.
МВД накрыло легализаторов мигрантов в России, мораторий на проверки снят
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
перед выборами конфетку для народа в виде благостной картинки( народ, мы вас слышим!) и выдворение пары тысяч среднеазиатов на фоне десятков миллионов уже существующих и сотен тысяч вновь завозимых...😱
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20 час.
Николай Кучков
Хуснулина в шею гнать-ярый поборник завоза мигрантов!..
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19 час.
ap
anatolij protfsevich
Хуснулина -этого пи---раса нужно казнить,если не получится то вовсяком случае проверить -сколько он присвоил деревянных.
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2 час.
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