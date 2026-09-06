Политолог Селезнев: общемосковский крестный ход напомнит о роли Москвы для России

Общемосковский крестный ход традиционно связывал ключевые монастыри и храмы столицы, и был одновременно как видимым выражением духовного единства жителей Москвы, так и символом преемственности духовной традиции горожан.
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