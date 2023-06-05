В Белом доме заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем

США и Китай расширяют каналы коммуникаций, на этом направлении удалось добиться прогресса, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга, пишет издание РИА Новости.