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В Белом доме заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем

В Белом доме заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем

США и Китай расширяют каналы коммуникаций, на этом направлении удалось добиться прогресса, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга, пишет издание РИА Новости.

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