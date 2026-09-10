На Украине проанализировали последствия ударов ВС РФ по АЗС в Киеве

Российские военные сегодня поразили автозаправочную станцию в Киеве. На этот факт обратили внимание авторы телеграм-канала «Легитимный».
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