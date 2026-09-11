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Айболит спасает племя обезьян на необитаемом острове

Айболит спасает племя обезьян на необитаемом острове

Доктор Айболит получает загадочное радиосообщение с необитаемого острова в Тихом океане: племя обезьян поражено неизвестной болезнью, от которой они теряют память и перестают узнавать друг друга.

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