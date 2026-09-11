Айболит спасает племя обезьян на необитаемом острове

Доктор Айболит получает загадочное радиосообщение с необитаемого острова в Тихом океане: племя обезьян поражено неизвестной болезнью, от которой они теряют память и перестают узнавать друг друга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым