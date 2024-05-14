Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Tsvetkov
    Я участвовал в нескольких военных парадах, в том числе и на Красной площади. Министр Обороны СССР всегда здоровался с...20 лет без Ленина...
  • владимир рябченко
    Русский дух, с памятниками не воюет!!! а на кой ему памятники захватчиков у себя в огороде???Лондон разрешил К...
  • карюкалов вячеслав
    Есть такая тема.Про Шойгу, Гераси...

Мишустин обозначил основную задачу нового правительства

Мишустин обозначил основную задачу нового правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин на первом заседании обновленного кабинета министров поблагодарил Владимира Путина за поддержку и назвал основную цель нового правительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх