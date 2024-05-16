Мигранта, пустившего пулю в живот петербуржца, искали как хулигана. Он явился сам

Бородач, наделавший шума на парковке "Сити Молла", размышляет о своем поведении за решеткой. Накануне вечером он добровольно переступил порог УМВД по Приморскому району на улице Ильюшина и написал явку с повинной.
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