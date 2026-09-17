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Царьград

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Шойгу заявил о рейдерском захвате российских инвестиций в Армении

Шойгу заявил о рейдерском захвате российских инвестиций в Армении

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании заявил о недружественном подходе Армении к российскому бизнесу, назвав действия рейдерским захватом.

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