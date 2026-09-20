Явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2016 года

Явка на выборы депутатов Госдумы в целом по России на 11:40 мск составила 47,95%, что уже превысило итоговый результат кампании 2016 года.
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