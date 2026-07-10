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Маттиа Бинотто: «У «Ауди» будет силовая установка топ-уровня через пару сезонов. Шасси я очень доволен»

Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто оценил уровень двигателя и шасси в 2026 году. «Если говорить о силовой установке, я не удивлен.

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