Титов предложил провести конкурсы русского и китайского языков

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей также предложил провести передвижную выставку-фестиваль российских вин в Пекине и гастроли российских классических и современных музыкальных коллективов в КНР.
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