Дайджест дня: эксклюзивный Chiron, Voyah Free 318 и другие события индустрии

Дайджест дня: эксклюзивный Chiron, Voyah Free 318 и другие события индустрииПредставлена очередная эксклюзивная спецверсия гиперкара Bugatti Chiron Super Sport, на этот раз посвященная модели Bugatti Type 55 Super Sport 1930-х годов, на которой сын основателя компании Жан Бугатти впервые применил двухцветную окраску кузова.