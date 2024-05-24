Дайджест дня: эксклюзивный Chiron, Voyah Free 318 и другие события индустрии

Дайджест дня: эксклюзивный Chiron, Voyah Free 318 и другие события индустрииПредставлена очередная эксклюзивная спецверсия гиперкара Bugatti Chiron Super Sport, на этот раз посвященная модели Bugatti Type 55 Super Sport 1930-х годов, на которой сын основателя компании Жан Бугатти впервые применил двухцветную окраску кузова.
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