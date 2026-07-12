Генштаб ВСУ готовит проверку Черниговской области к размещению войск

Комиссия будет работать в течение недели в 20-х числах июля.Комиссия Генштаба ВСУ оценит подготовку позиций и готовность Черниговской области к размещению войск, сообщили ТАСС в русских силовых структурах.
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