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Царьград

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Генштаб ВСУ готовит проверку Черниговской области к размещению войск

Генштаб ВСУ готовит проверку Черниговской области к размещению войск

Комиссия будет работать в течение недели в 20-х числах июля.Комиссия Генштаба ВСУ оценит подготовку позиций и готовность Черниговской области к размещению войск, сообщили ТАСС в русских силовых структурах.

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