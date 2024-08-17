В российских отелях могут ввести невозвратные тарифы

В российских отелях с марта 2025 года могут ввести невозвратные тарифы. Соответствующий документ, разработанный специалистами Минэкономразвития, 16 августа появился на портале проектов нормативных правовых актов.
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