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ХИТРЫЙ ХОД ПРОТИВ РУССКОГО ФЛОТА: БРИТАНСКИЕ БАЗЫ В ОДЕССЕ. ЗАЛУЖНОГО НАЗНАЧИЛИ НЕСПРОСТА

ХИТРЫЙ ХОД ПРОТИВ РУССКОГО ФЛОТА: БРИТАНСКИЕ БАЗЫ В ОДЕССЕ. ЗАЛУЖНОГО НАЗНАЧИЛИ НЕСПРОСТА

Аналитики увидели связь между новым назначением Залужного и интересами Британии в Незалежной. Кто-то прочит Валерию Залужному, назначенному украинским послом в Британии, печальное завершение генеральской карьеры.

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Комментарии
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Святогор Князев
Британское ядерное оружие - американское! И базируется оно исключительно на АПЛ, которые в Черное море войти не могут априори, хоть с исключением, хоть без исключения!
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9 час.
Святогор Князев
Черноморские проливы закрыты для ВОЕННЫХ судов и кораблей всех стран! И Турция, которой РФ строит атомную электростанцию, нищую Британию, которая даже собственные ВС финансировать не может, а авианосцы вечно &quot;сломаны&quot; чтобы не участвовать в рубилище в Красном море, - никуда не пустит! Ни в качестве исключения, ни в другом качестве, она не причерноморское государство!
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9 час.
Святогор Князев
И прежде чем писать чушь, нужно хотя-бы соображать что-нибудь в этой области! Афффффффторы б8я!
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9 час.

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