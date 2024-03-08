ХИТРЫЙ ХОД ПРОТИВ РУССКОГО ФЛОТА: БРИТАНСКИЕ БАЗЫ В ОДЕССЕ. ЗАЛУЖНОГО НАЗНАЧИЛИ НЕСПРОСТА

Британское ядерное оружие - американское! И базируется оно исключительно на АПЛ, которые в Черное море войти не могут априори, хоть с исключением, хоть без исключения!

Святогор Князев

Черноморские проливы закрыты для ВОЕННЫХ судов и кораблей всех стран! И Турция, которой РФ строит атомную электростанцию, нищую Британию, которая даже собственные ВС финансировать не может, а авианосцы вечно "сломаны" чтобы не участвовать в рубилище в Красном море, - никуда не пустит! Ни в качестве исключения, ни в другом качестве, она не причерноморское государство!