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Врач назвал главные осложнения после коронавируса

Врач назвал главные осложнения после коронавируса

РИА "Новости" Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников назвал самые распространенные осложнения, с которыми пациенты сталкиваются после коронавируса, передает РИА "Новости".

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