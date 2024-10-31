В Центробанке объяснили причины перехода к жесткой денежно-кредитной политике

Жесткая денежно-кредитная политика оправдана и защищает зарплаты и пенсии от роста цен, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку, бюджету и налогам и экономической политике.
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