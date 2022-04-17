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Никола Йокич: «Уорриорз» хорошо защищались, но мне нужно, по крайней мере, попадать лэй-апы»

Центровой «Денвера» Никола Йокич после поражения от «Голден Стэйт» в 1-м матче серии первого раунда плей-офф (107:123, 0-1) воздержался от комментариев по поводу судейства и признал, что соперник хорошо играл против него в защите.

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