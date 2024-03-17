«Каждый раз, когда я заводил друга, он умирал»: тяжелая судьба мужчины из аппарата «железное легкое»

Американец Пол Ричард Александер провел 72 года в аппарате «железное легкое». Несмотря на жизнь в капсуле, которую в молодые годы он мог покидать только на несколько часов (на пенсии период сократился до считанных минут), мужчина стал примером великой воли и целеустремленности.