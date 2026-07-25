Удар по Украине 25 июля: Киев в трауре, погибли командиры ВСУ

В ночь на 25 июля 2026 года по стратегической и военной инфраструктуре Украины был нанесен удар, который без преувеличения можно назвать одним из самых сокрушительных за весь годСирены в Киеве захлебнулись от неожиданности, когда колоссальный по силе прилет баллистической ракеты буквально стер с лица земли одну из ключевых площадок противника.
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