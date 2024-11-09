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Территория ненормальности — докатимся ли мы до квадроберских свадеб?

Территория ненормальности — докатимся ли мы до квадроберских свадеб?

Психологи, которые как думается, ориентируются на западные ориентиры по исправлению и улучшению душевного и психического состояния человеческой души, утверждают, что квадробинг способствует развитию физической силы и воображения ребенка.

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Комментарии
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саша дмитренко
тебя  мозгоебов  надо  на  теплотрассе  поселить
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8 час.
саша дмитренко
судя  по  тебе-ДА
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8 час.
саша дмитренко
иногда  читаю  их  переписку,в  шеде  их  много  развелось))  в  общем  нормальные  дети
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8 час.

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