Территория ненормальности — докатимся ли мы до квадроберских свадеб?

Психологи, которые как думается, ориентируются на западные ориентиры по исправлению и улучшению душевного и психического состояния человеческой души, утверждают, что квадробинг способствует развитию физической силы и воображения ребенка.
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