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TRENDYMEN

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5 токсичных привычек, из-за которых жизнь кажется хуже, чем она есть

5 токсичных привычек, из-за которых жизнь кажется хуже, чем она есть

Не все, что портит настроение, можно списать на плохую погоду, начальника или размер зарплаты. Иногда главный источник раздражения находится гораздо ближе — в собственных привычках.

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Владислав Ильмер

Прочитал первоисточник. Всё правильно. Почти. Всё правильно кроме пункта 2. Если брать ответственно за всё на себя легко сломаться, или, что ещё хуже, можно наворотить таких дел, что всё вокруг рухнет. По шаблону: "Я уже сказал, надо исполнять, а не обсуждать". Голова не служит для того, чтобы проламывать стены, а планы нужны для того чтобы их корректировать. Если всю ответственность брать на себя в это сложно поверить.