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Журнал «Профиль»

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Посольство в Великобритании отвергло обвинения главы MI-5 в адрес России

В посольстве Москвы в Лондоне заявили во вторник, 13 октября 2026 года, что приписывать каждый случай с БПЛА и каждое уголовное дело в Европе России – удобная тактика, особенно если нет доказательств.

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