За решётку может отправиться ноябрянин, избивший участкового

Ноябрянину грозит до 5 лет лишения свободы за оскорбление и избиение участкового. Как сообщают следователи, 14 октября в микрорайоне Вынгапуровском правоохранитель выполнял обход территории и увидел мужчину 1981 года рождения, который находился в состоянии опьянения.
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