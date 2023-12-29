За решётку может отправиться ноябрянин, избивший участкового

Ноябрянину грозит до 5 лет лишения свободы за оскорбление и избиение участкового. Как сообщают следователи, 14 октября в микрорайоне Вынгапуровском правоохранитель выполнял обход территории и увидел мужчину 1981 года рождения, который находился в состоянии опьянения.