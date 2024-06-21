В Ростовской области продавцы фруктов и овощей закупают продукты за рубежом из-за заморозков

Накрывшая в мае непогода практически полностью уничтожила урожай многих культур.Майские заморозки, накрывшие Ростовскую область, внесли коррективы в планы аграриев, поскольку ранние плодовоовощные культуры были практически полностью уничтожены из-за непогоды.
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