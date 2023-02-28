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Хроника работы спасателей Мангистау за прошедшую неделю

Хроника работы спасателей Мангистау за прошедшую неделю

С 20 по 26 февраля подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 34 раза выезжали по тревоге, в том числе четыре раза на пожар, 18 - на случаи горения, 12 - на проведение аварийно-спасательных работ.

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