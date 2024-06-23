Трудовые мигранты из КНДР: новый двигатель российской экономики?

18 июня 2024 состоялся визит Путина в КНДР, который ярко выделился тем, что северные корейцы встречали президента России, как настоящего короля 👑 Торжественная втреча Путина в КНДР В связи с этим визитом возникла животрепещущая тема — возможного потока трудовых мигрантов из Северной Кореи в Россию.