Врач Журавская: отказ от подушки опасен при патологиях шеи, храпе и рефлюксе

Сон без подушки подходит не всем, рассказала "Газете.Ru" врач-невролог Анастасия Журавская. Категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова также объяснила, почему некоторым людям удобнее спать без подушки, и дала рекомендации, как подобрать подходящую.