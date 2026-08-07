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Газета.ру

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Врач Журавская: отказ от подушки опасен при патологиях шеи, храпе и рефлюксе

Врач Журавская: отказ от подушки опасен при патологиях шеи, храпе и рефлюксе

Сон без подушки подходит не всем, рассказала "Газете.Ru" врач-невролог Анастасия Журавская. Категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова также объяснила, почему некоторым людям удобнее спать без подушки, и дала рекомендации, как подобрать подходящую.

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