Другие тезисы: Американский президент признал военные успехи России. Зеленский мог заключить сделку два года назад на гораздо более выгодных условиях.
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