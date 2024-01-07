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  • leonid
    Ну на что там смотреть, как будто у них что-то  отличное от других женщин. Всё то же.Первые откровенны...
  • Олег Тимофеев
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Магические фотографии Будапешта перед Рождеством

Магические фотографии Будапешта перед Рождеством

Фотограф Тамаша Рицави (Tamas Rizsavi) всегда старается в своих работах поймать эфемерный момент. Это способ сравнить старое и новое, вспомнить те дни, которые давно минули, и выявить магию, которая спрятана в каждом городе.

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