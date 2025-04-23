В офисе Зеленского раскрыли детали переговоров с США в Лондоне

Украинская делегация на переговорах с Соединенными Штатами Америки в Лондоне обсудила полное прекращение огня как условие для начала мирного процесса, при этом указав на неприемлемость уступок по вопросам суверенитета и территориальной целостности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии