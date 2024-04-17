Убираем отеки и лишний вес: нутрициолог назвала правила совместимости продуктов

“Я то, что я ем” – это известное изречение правдиво лишь наполовину. Ведь при соблюдении принципов здорового питания очень важно не только употреблять качественную пищу, но и составлять правильные сочетания продуктов.
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