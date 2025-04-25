Число задержанных членов ОПГ в Находке выросло до 23 человек: путём вымогательств получили свыше 6 млн рублей

Злоумышленники угрожали своим жертвам насилием и вымогали крупные суммы денег.Следователи ведут задержание участников организованной преступной группы в Находке, которых подозревают в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.