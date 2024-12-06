В погоне за нарушителем в Карелии выпустили более 60 пуль

Лихача задержали после погони и трех аварий в Прионежском районе Вечером 4 декабря сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за лихачом в Прионежском районе, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
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