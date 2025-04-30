«Аэрофлот» отказался от единственного запланированного дневного рейса из Омска в Москву. Вместо него перевозчик планирует выполнять утренний рейс - как и другие авиакомпании.
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«Аэрофлот» отказался от единственного запланированного дневного рейса из Омска в Москву. Вместо него перевозчик планирует выполнять утренний рейс - как и другие авиакомпании.