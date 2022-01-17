Зеленский поблагодарил сенаторов США за «действенную помощь»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами и поблагодарил их за «действенную помощь в сфере безопасности» в «столь сложное время», сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.
Популярные статьи
- Глава британского МИД через Twitter призвала Россию «остановить агрессию» и увести войска от границ Украины
- Песков не стал гарантировать отказ от развертывания вооружений на территории Украины
- Песков о размещении ракет в Латинской Америке: Россия рассматривает разные варианты, как обеспечить свою безопасность
Свежие комментарии