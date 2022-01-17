РОСБАЛТ

660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    А если им перекрыть газЕС продлил на пол...
  • Лариса Куперман
    ага. тем более, что CDC признает, что пандемия Covid была результатом неправильного теста  https://www.europereloaded...Билл Гейтс: Появл...
  • Вилли Фишер
    Обосрался и передал.Пресс-секретарь Н...

Зеленский поблагодарил сенаторов США за «действенную помощь»

Зеленский поблагодарил сенаторов США за «действенную помощь»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами и поблагодарил их за «действенную помощь в сфере безопасности» в «столь сложное время», сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх