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Мировое обозрение

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Добычей «Центра» за сутки стали более 355 солдат ВСУ и САУ AS-90 Braveheart

Добычей «Центра» за сутки стали более 355 солдат ВСУ и САУ AS-90 Braveheart

За сутки группировка «Центр» отчиталась о цифрах, которые впечатляют даже на фоне затяжной войны. Более 355 ликвидированных военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и британская самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart.

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