И ещё раз об СССР как "империи наоборот"

Любопытно, однакоПолитикаИ ещё раз об СССР как "империи наоборот" Школа экзорцистов Рубрика "Вынесено из комментариев". Одни из моих комментаторов пишет об СССР как "империи наоборот".Вернуться к статье178НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovПрорвала наконец о хале СССР.Не так важна была национальность власти СССР,а чьи интересы защищает.Поворот российских рек на безводные просторы Средней Азии.Никто не додумался соединить Днепр и Дунай каналом.Водным путем из СССР в Европу.Владимир ПетровПечальная правда. Диктатура "пролетариата" — диктатура неруси над русскими. Под параноидальный бред марксизма-ленинизма.Дмитрий ДемочкинСССР это кошмар русского народа! Всем помогали в ущерб себе. В итоге обосранными остались.ВПВиктор ПисаревПетров и Демочкин. Вы в советское время жили? Если не жили, то судить то время не имеете право. Если жили, то напишите какой конкретно ущерб вы понесли, и как пострадали от диктатуры пролетариата. А так, потоптаться на костях СССР, каждый может.Владимир ПлотниковЯ жил. Пример? пожалуйста. Только не от диктатуры пролетариата, не надо бить лозунгами. Глупость свою не показывайте. Так вот. Картофель, это товар первой необходимости,имы обязаны были его сдавать по 8коп за кг. Отправляли в среднюю азию. Яблоки,дыни, арбузы, и пр. не входят в список товаров первой необходимости, следовательно, они могла нам продавать (конечно, излишки)))) по рыночным ценам. Яблоки (помню) по 2 руб. за кг. А примеров много.Михаил АбросимовПлощадь приусадебного участка в Нечерноземье для колхозника составляла 50 соток, для не колхозника 15 соток. В Грузии давали по 1 га, то бишь 100 соток.Александр КлюяновОслабление позиций России в мире произошло во многом по вине именно российских политиков. В потере бывших общесоюзных территорий и потере необходимого влияния на ВСЕ бывшие республики СССР ВИНОВНЫ как последние руководители-предатели Иуда Горбачёв и Алко Ельцин, так (и в большей степени!) В. Путин с лавровским МИД. Например, кого они назначали послами РФ на Украину? Недалёкого газовщика Черномырдина и проворовавшегося мошенника Зурабова. Ни тот, ни другой совершенно не занимались вопросами начавшегося при них гнобления русских. До уничтожения русского языка им также не было дела. Первого заботили только доходы от поставляемых углеводородов, второй стал липшим другом врага России Порошенко. Кто из политиков высшего ранга РФ признал публично позорный проигрыш (и перечислил причины) американцам (с обратной стороны Земли!), установившим на территориях перелицевавшихся приграничных стран полный контроль над всем периметром РФ? НИКТО за катастрофический провал не пострадал. НИКТО не подал добровольно в отставку, поняв, что по его вине Россия понесла и будет нести десятилетиями астрономические потери во всех аспектах материальной, политической и культурной жизни государства. Значит в самой России у народа нет возможности активно влиять на собственную власть, а над властью нет Закона, который бы адекватно обеспечивал контроль за результатами деятельности высших должностных лиц государства.Михаил АбросимовБред..Александр КлюяновМихаил, в моём комменте, который Вы охарактеризовали как "бред", 21,5 строк. Вы показали верх своего интеллектуального лаконизма, убедительно возразив против моих аргументов одним словом. А может быть кроме него у Вас в голове ничего другого и нет?ДВДмитрий ВоскресенскийДа, всё точно. Народ должен уметь контролировать власть. Это труд. Это сложно. Для этого надо быть в курсе дел. Для этого надо быть организованными и активными. Для этого надо чётко понимать что и как надо делать. Между прочим из-за отсутствия реального контроля за властью, карьеристы развалили СССР.Виктор Козодоевопять начинают придумывать всякую чушьARanatolii660 reznikovКозлодоев ты кто и где живёшь ?vi viЧем дальше будет уходить время, тем больше будет таких статей. со ссылкой на цифры. А, не на лозунги. Факт номер один. Какая из бывших республик живёт лучше России? Хотя Россия заплатила за всех долги. Может быть Россия, кому должна?Алексей ПлескачСтатья жёстко правдивая.VBvladimir bedarevКак то старый партийный работник сказал: "внешнюю политику понимаю, а внутреннюю никак понять не могу." Я сталкивался с этими явлениями.СергейКонечно империя наоборот..,если в ней человек!! был на первом месте..,а не те 24 семейки, которые владеют Россией..Леонид Алексеев...конечно,особенно при упыре-грузиняке:первым в очереди в подвалы НКВД!Комментировать
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