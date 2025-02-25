Взрывы были слышны в аэропорту Жуляны в Киевской области, где развёрнут комплекс ПВО Patriot Удары российских военных по целям в Одессе достигли целей.
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Взрывы были слышны в аэропорту Жуляны в Киевской области, где развёрнут комплекс ПВО Patriot Удары российских военных по целям в Одессе достигли целей.
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