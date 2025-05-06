«Русская община» штурмом взяла квартиру, это привело к пожару и гибели человека. Почему следователи не спешат с уголовным делом?

В Ленинградской области разгорается скандал из-за акции общественной организации «Русская община»: активисты решили отреагировать на жалобы жителей Всеволожска на нарушение общественного порядка, однако вмешательство дружинников обернулось пожаром в жилой многоэтажке, гибелью человека и травмированием еще двоих.
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