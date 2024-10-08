Премьер Госсовета КНР обменялся поздравлениями с главами правительств шести стран Центральной и Восточной Европы по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений

Пекин, 7 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян с 4 по 7 октября обменялся поздравительными телеграммами с главами правительств Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польши по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений с указанными странами.