Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Премьер Госсовета КНР обменялся поздравлениями с главами правительств шести стран Центральной и Восточной Европы по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений

Пекин, 7 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян с 4 по 7 октября обменялся поздравительными телеграммами с главами правительств Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польши по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений с указанными странами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх