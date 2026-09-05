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Татар-информ

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Биолог Сафонов рассказал, сколько можно хранить домашние заготовки

Биолог Сафонов рассказал, сколько можно хранить домашние заготовки

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Домашние овощные консервы при соблюдении технологии стерилизации можно хранить до двух лет, однако оптимальным сроком для их употребления считается первый год, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

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