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7 сентября 2010 года Президент утверждил статут и описание современного ордена Александра Невского

7 сентября 2010 года Президент утверждил статут и описание современного ордена Александра Невского

Орден Александра Невского - награда, пережившая века, в XXI столетии вновь стала символом признания выдающихся заслуг перед Отечеством.

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