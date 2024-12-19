Медведев заявил о военных целях в странах НАТО, за смерть генерала Кириллова должны ответить Юлия СоколоваПубликация в The Times, где убийство российского генерала Игоря Кириллова представлено как «законный акт обороны», вызвала резкую реакцию зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии