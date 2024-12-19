Медведев заявил о военных целях в странах НАТО, за смерть генерала Кириллова должны ответить Юлия СоколоваПубликация в The Times, где убийство российского генерала Игоря Кириллова представлено как «законный акт обороны», вызвала резкую реакцию зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.