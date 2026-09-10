Здание барнаульского Горного госпиталя перешло во владение известного застройщика

Здание Горного госпиталя в Барнауле выкупил "Специализированный застройщик "Главалтайстрой". Памятник архитектуры федерального значения на проспекте Красноармейском, 19 выставляли на торги за 34,4 млн рублей, и организация стала единственным их участником, указано на сайте ГИС "Торги".