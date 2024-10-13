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Посла России в США Антонова вывели из страны впавшей в политическое безумие, в т.ч. - антироссийское

Посла России в США Антонова вывели из страны впавшей в политическое безумие, в т.ч. - антироссийское

Россия понизила своё дипломатическое присутствие в США – Кремль объяснил причиныРоссия решила подстраховаться от предвыборных провокаций и временно снизила уровень своего дипломатического присутствия в США – такой вывод делают эксперты по поводу ситуации с увольнением Анатолия Антонова с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Соединённых Штатах Америки.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Сперва Украина впала в безумие, теперь вот США и что опять будем терпеть и всхлипывать, надеясь на Трампа или еще на кого, Британию можно было давно утопить, но во главе угла опять бабки....
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16 час.
Империалист циничный
Почему-то мне кажется, что с США и начнётся ядерное безумие. США, Британия, Франция и Германия. И всё с поддержкой Китая, Индии и Пакистана.
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8 час.
АС
Анатолий Страшко
А почему Эстонию забыли?
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6 час.

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