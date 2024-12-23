Я уже писал об этом кратко после падения Асада, но теперь больше данных, поэтому можно расписать и подробнее.
В Сирии праздник только начинается
Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Теперь главное - не спугнуть. А если за турками стоит МИ-6 - это вообще веселуха
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14 час.
Вадим Кузнецов
То же самое, что в Ливии - племена друг друга режут, а в дополнению к тому, американцы воруют нефть и Израиль захватывает территории. ООН при этом засунула нос в ... "международное законодательство". А в Латакии и Тартусе, насколько я помню, тоже проживают религиозные "племена" - алавиты. Россия могла бы способствовать им, и попутно закрепить за собой базы. Посмотрим, как дела дальше пойдут и какое решение правители нашей страны примут.
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11 час.
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