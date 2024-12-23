В Сирии праздник только начинается

Вадим Кузнецов

То же самое, что в Ливии - племена друг друга режут, а в дополнению к тому, американцы воруют нефть и Израиль захватывает территории. ООН при этом засунула нос в ... "международное законодательство". А в Латакии и Тартусе, насколько я помню, тоже проживают религиозные "племена" - алавиты. Россия могла бы способствовать им, и попутно закрепить за собой базы. Посмотрим, как дела дальше пойдут и какое решение правители нашей страны примут.