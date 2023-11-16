Компьютерный мастер. Часть 321. Земля кочевников. А чем мы хуже?

Пару недель назад я посмотрела фильм "Страна кочевников" Фильм очень интересный, о бедных американцах, которые в старости уже не могут управлять финансами, продают свою недвижимость, покупают кемперы и путешествуют по стране.
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